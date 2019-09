"Vogel friss oder stirb"

Doch plötzlich gibt es Hoffnung: Schweizer Banken entwerfen ein Rettungskonzept und fusionieren zwei grosse Uhrenfirmen zu einem neuen Konzern, zur Swatch-Group. Jetzt reden die Akteure von damals. Sie erzählen, wie sie in einer Geheimsitzung das Projekt «Mönch» beschlossen und so erreichten, was bei der Swissair nicht gelang: die Sanierung einer Schweizer Traditionsbranche.