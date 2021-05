Viel Applaus, wenig Marie - Frauen in systemrelevanten Berufen

Quelle: ORF/ORF-Landesstudio Vorarlberg

So manches hat eine neue Wertigkeit bekommen, und soziale sowie geschlechterspezifische Ungerechtigkeiten zeigen sich überdeutlich.



Für ein Österreich-Bild aus dem Landesstudio Vorarlberg haben Gestalterin Annette Raschner und Kameramann Götz Wagner Frauen in so genannten systemrelevanten Berufen begleitet. Aber was heißt schon systemrelevant? Von welchem System ist überhaupt die Rede?



Eine Dokumentation von Annette Raschner