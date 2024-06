Gesellschaft

Unterwegs um den Wannsee

Badewanne der Berliner, Sehnsuchtsort, Ostsee des kleinen Mannes: Das alles ist der Wannsee. Kein Wunder, dass die Havelbucht im Südwesten Berlins so viele Menschen anzieht. Angel-YouTuber drehen dort schräge Videos, Hollywood-Stuntleute springen von Hausdächern, und im altehrwürdigen Strandbad Wannsee muss Schwimmmeister Frank Archie stets die Augen offenhalten. Der Film porträtiert außergewöhnliche Menschen auf und am Wasser. Tausende Badegäste strömen an Sommertagen in das größte Binnenseebad Europas. Die Ufer des Wannsees waren bereits im 19. Jahrhundert Ort der Sommerfrische für die gut betuchten Städter. Auch heute noch reiht sich eine mondäne Villa an die nächste. Wer dort einziehen will, muss entweder das nötige Kleingeld oder kreative Ideen haben, wie die bekannte Jazz-Sängerin Lisa Bassenge.

Datum: 21.07.2024