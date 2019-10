Unter Wasser - Megacities in Gefahr

New York

Quelle: ORF/TERRANOA

Überschwemmungen in Millionenmetropolen wie New York oder Jakarta zeigen, wie schutzlos die Mega-Cities dieser Welt solchen Bedrohungen ausgesetzt sind. Mehr als ein Drittel der großen urbanen Zentren am Meer sind gefährdet - und mit ihnen das Leben von Millionen Menschen. In Thailand ist Bangkok ein eindrucksvolles Beispiel für ein städtisches Zentrum, das regelmäßig Überschwemmungen ausgesetzt ist. (Bild oben)