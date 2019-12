Trotzdem gesund

Die Menschen fühlen sich im Medizinbetrieb auf Organfunktionen reduziert, der Markt der Alternativmedizin boomt, Gesundheit lässt sich perfekt vermarkten. Kurt Langbein durchleuchtet den Gesundheitsmarkt seit 35 Jahren und hat Bestseller wie "Bittere Pillen" und "Weißbuch Heilung" dazu geschrieben sowie preisgekrönte Dokus gestaltet ("Wunder Heilung"). Nun führt er durch eine Entdeckungsreise, die zeigt, wie wunderbar die Selbstheilungskräfte des Menschen funktionieren - und was sie stört, was Mythen sind und was belegbare Tatsachen, wer heilt und wer bloß Kasse macht - und wie andere Kulturen mit Gesundheitsfragen umgehen.