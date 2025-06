Trend oder Tradition. Radfahren auf 3 Kontinenten

Die Mädchen des Radclub Ngarama trainieren mit Stahlrädern ohne Gangschaltung. Sie möchten gerne an internationalen Wettbewerben teilnehmen.

Quelle: ORF

Korrespondent Patrick A. Hafner trifft in Ruanda auf eine radbegeisterte Nation, in der Radprofis wie Götter verehrt werden. Was in Lateinamerika der Fußball, ist hier in Ostafrika der Radsport.



Die 18-jährige Denyse Irakoze bringt es auf den Punkt: "Ein Vertrag bei einem erfolgreichen Team ist eine große Chance, der finanziellen Not zu entkommen."



Dafür trainiert sie hart. Im September wird in Ruanda die Straßenrad-Weltmeisterschaft stattfinden, was derzeit politisch umstritten ist. Zum ersten Mal wird damit eine Rad-WM in einem afrikanischen Land ausgetragen.