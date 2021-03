Traumseen der Schweiz: Sommergeschichten am Wasser (Staffel 2, Teil 2)

Am Südufer des Neuenburgersees befindet sich das Naturschutzgebiet La Grande Cariçaie. Es ist das grösste zusammenhängende Feuchtgebiet der Schweiz. Inmitten dieser Wildzone erstreckt sich die Mole von Chevroux weit in den See hinaus. Der Binnen-Yacht-Hafen bietet Liegeplätze für eintausend Boote. Alexander Schroff ist seit acht Jahren der verantwortliche Hafenmeister. Mit seinem Bruder gehörte Alex zu den besten Seglern der Welt und nahm Teil an den Olympischen Spielen 1988 in Seoul.