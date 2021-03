Traumseen der Schweiz: Herbstgeschichten am Wasser (Staffel 2, Teil 3)

Die «Lötschberg» ist der letzte Raddampfer auf dem Brienzersee im Berner Oberland. Noch eine Fahrt, dann geht der einhundertsechs Jahre alte Raddampfer in die Winterpause. Theres Hofmann ist die erste Frau in der Funktion des sogenannten "Steuermanns". Aufgewachsen ist die 35-jährige direkt am Hafen von Brienz, dort, wo die Dampfschiffe Halt machten bevor es wieder auf den See ging. Ihren Traum, eines Tages ein solches Schiff selbst zu steuern, hat sie sich erfüllt.