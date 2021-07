Toxische Beziehung

Daraus entwickelt hat sich der feste Wille, dieses Martyrium öffentlich zu machen und aufzuzeigen, wie es zu dem psychischen Druck und den Gewaltexzessen kommt. Und vor allem will sie den Betroffenen Mut machen, sich aus der Partnerschaftsgewalt für immer zu befreien. Sie ist in den sozialen Medien aktiv, hält Vorträge in Firmen und Gemeinden, hat eine Selbsthilfegruppe mit über 2000 Betroffenen aufgebaut, macht Aufklärungsarbeit, baut Hilfsnetzwerke auf. Sehr wichtig ist es ihr aber auch, dass sich in Politik und Gesellschaft etwas ändert, denn es gibt noch viel zu wenig Akzeptanz für die Betroffenen. Svenja Beck will, dass häusliche Gewalt kein Tabuthema mehr ist.