Lillemor Mallau, Eventmanagerin, Aktivistin und Networkerin, verbindet Geschäftsleute, Kulturschaffende und Anwohner und versucht Projekte anzuschieben, die die Schönhauser noch schöner machen. Der Musiker und Kulturmanager Sören Birke kam Ende der 1980er-Jahre nach Berlin und besetzte eine Wohnung in der Schönhauser Allee. Seit über zwei Jahrzehnten managt er das "Kesselhaus" und die "Alte Kantine" in der Kulturbrauerei. Svetlana Müller, geboren in St. Petersburg, ist Vorsitzende der "PANDA Platforma", einem Verein für politische Diskussion und kulturellem Austausch für viele Menschen mit Osteuropa-Bezug. Sie und ihr Team organisieren Ausstellungen, Kunstevents, Theateraufführungen, Lesungen und Konzerte.