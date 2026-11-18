Gesellschaft
Streets of Berlin (1/4) – Die Potsdamer Straße
Die Potsdamer Straße, das sind mehr als zwei Kilometer Berlin: vom Potsdamer Platz in Mitte bis zum Kleistpark in Schöneberg.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 01.12.2026
- 16:00 - 16:30 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Die "Potse", wie sie ihre Bewohner liebevoll nennen, ist nicht nur eine vielbefahrene Innenstadtmagistrale. Sie lebt mit großer Selbstverständlichkeit die Widersprüche und Diversität Berlins: Schäbiges und Chic, Ost und West, Trends und Tradition.
Der Potsdamer Platz als urbaner Knotenpunkt: Dort treffen das Kulturforum mit Philharmonie und Neuer Nationalgalerie, die schicke Galerienmeile samt Edelboutiquen, der Straßenstrich Ecke Kurfürstenstraße und ab Höhe Bülowstraße das Miteinander von Döner-Imbissen und feministischen Projekten aufeinander.
Der Film porträtiert Menschen dort, wo sie leben, in ihrem Alltag: Die bekannte Drag-Queen Margot Schlönzke ist dort aufgewachsen, kennt die Straße noch als Sackgasse an der Berliner Mauer und beobachtet nun seit Jahren fasziniert ihre Veränderungen und zugleich auch ihre Beharrlichkeit, einfach eine Straße mit viel Verkehr und Toleranz zu bleiben.
Jonathan Kartenberg, Betreiber des Sterne-Restaurants "Irma la Douce", erzählt, wie sehr er bei der Eröffnung in der Potsdamer Straße die gewachsene Nachbarschaft unterschätzte und wie glücklich er ist, endlich angekommen zu sein. Direkt am Pallasseum wohnt Gunter Kluth, der sich leidenschaftlich einem immateriellen Weltkulturerbe widmet: dem Papiertheater. Und der permanent mit seinen Gefühlen für die Straße kämpft. Studentin Anna Raab lebt auch dort und entdeckt begeistert die literarische Tradition und Gegenwart der Potsdamer.
Marie-Christine Molitor von Mühlfeld gewährt Einblicke in die Galerieszene, und der ehemalige Boxer Izzet Mafratoglu öffnet die Türen seines Boxstudios – für sein Engagement hat er das Bundesverdienstkreuz bekommen.
"Streets of Berlin" erzählt von den Straßen der Stadt und den Menschen, die in ihnen wohnen, leben und lieben. Es sind Alltagsbeobachtungen, persönliche Geschichten und der Blick auf die Veränderungen der Straßen in den vergangenen Jahrzehnten. Eine Hommage an die Stadt und die Menschen, die sie ausmachen und prägen.