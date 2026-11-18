Gesellschaft
Streets of Berlin (2/4) – Die Chausseestraße
Sanierte und verkommene Altbauten, sozialer Wohnungsbau, spektakuläre Architektur-Ikonen: Die Chausseestraße in Berlin-Mitte erzählt von so viel Berliner Geschichte wie kaum eine andere.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 01.12.2026
- 15:30 - 16:00 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Dort schlug einst das industrielle Herz der Stadt, trafen Ost und West aufeinander. Heute ist sie ein Mikrokosmos des neuen Berlins: Geheimdienst und Galerie, Luxushotel und besetztes Haus, alteingesessene Mieter und Zugezogene aus aller Welt.
Thomas Rieser, Inhaber von "Nou-Tango", öffnet Woche für Woche die Türen seines Tanzstudios für die Freitags-Milonga – eine Tanzparty für argentinischen Tango. Es geht hoch her – bis spät in die Nacht.
Nur wenige Häuser weiter steht ein massiver Betonblock mit schmalen Fenstern: der Hauptsitz des Bundesnachrichtendiensts (BND). Dort arbeitet Julia Linner, Pressesprecherin des BND – eine Frau, die gern von ihrer Arbeit erzählt, aber über vieles schweigen muss.
Student Elias Nuriel Kohl bereitet sich an der "Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch" auf sein Absolventenvorspiel vor – ein entscheidender Moment für seine Zukunft. Er ist dort im Kiez aufgewachsen, sein Weg zur Uni ist fast derselbe wie früher der Weg zur Grundschule. Doch die Straße seiner Kindheit hat sich rasant verändert.
Aytaç Aygün, Geschäftsführer der "Titanic Hotel", steht für das neue Gesicht der Chausseestraße: internationale Gäste, luxuriöse Architektur, edle Inneneinrichtung. Der Wandel der Chausseestraße lässt sich dort ebenso beobachten wie an der Habersaathstraße, wo Daniel Diekmann seit 2005 Mieter ist – gemeinsam mit Miriam Ramberg, die nach Jahren auf der Straße nun in einer besetzten Wohnung lebt und um den Erhalt bezahlbaren Wohnraums kämpft.
Um die Ecke feiert Kuratorin Mathilde Leroy das zehnjährige Jubiläum der Fotogalerie "CHAUSSEE 36 Photography". Das Haus der Galerie wirkt wie eine eingefrorene Momentaufnahme der Straße: Der Sammler Renaud Vercouter hat es vor dem Verfall bewahrt und behutsam saniert. So blieb ein Stück Geschichte erhalten.
Die Kanadierin Hoi Ying lebt nach Stationen in Vancouver, Singapur und Melbourne nun in einer Wohnung im spektakulären Sapphire von Daniel Libeskind – eine Architektur-Ikone aus Beton, Glas und Titanzink. Für sie ist die Chausseestraße ein Zuhause geworden, das Globalität und Berliner Eigenwilligkeit vereint.
"Streets of Berlin" erzählt von den Straßen der Stadt und den Menschen, die in ihnen wohnen und arbeiten, leben und lieben. Es sind Alltagsbeobachtung, persönliche Geschichten und der Blick auf die Veränderungen der Straßen in den vergangenen Jahrzehnten. Eine Hommage an die Stadt und die Menschen, die sie ausmachen und prägen.