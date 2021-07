Für das ostdeutsche Publikum ist Böttcher interessant, weil er sich trotz seiner so subversiven Produktionen einen Namen machen konnte und sein Leben so widerständig und widerspenstig ist wie nur wenige andere im Osten. In der Kombination seines Werks aus Bildern und Filmen, durch deren Zusammenspiel eine ganz eigene Sicht entsteht, ist Strawalde alias Jürgen Böttcher ein schräger Chronist des künstlerischen Seins in der DDR.