Sternstunde Religion - Anselm Grün und Ahmad M. Karimi: Schätze der Spiritualität

Aus Christentum und Islam heraus suchen die beiden Bestsellerautoren Wege, die zu einem besseren Verständnis der jeweils anderen Religion führen. Der verbindende Gedanke dabei ist die Spiritualität. Doch was heisst das in einer Gesellschaft, die immer säkularer wird, aber auch ein wachsendes Bedürfnis nach gelebter Spiritualität zeigt? Im Gespräch mit Olivia Röllin zeigen Anselm Grün und Ahmad Milad Karimi, was den Austausch erschwert, wo Gläubige Abstriche machen müssen und wie es um den absoluten Wahrheitsanspruch der jeweiligen Religion steht.