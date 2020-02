Start-ups - Hinter dem Hype

Ali Mahlodji, Gründer des Start-ups "Whatchado" weiß, dass es oft Jahre dauert, bis sich herauskristallisiert, wer tatsächlich das Zeug hat, eine Start-up-Idee erfolgreich umzusetzen und wer nur sogenannten Trash produziert. Mahlodji war Flüchtlingskind aus dem Iran, verbrachte seine erste Zeit in Österreich im Flüchtlingsheim Traiskirchen und verließ mit 17 die Schule. Aus ihm wurde ein Vorzeige-Gründer der österreichischen Start-up-Szene. Mit seinen Freunden entwickelte er ein "YouTube für Lebensgeschichten", wo User/innen in kurzen Clips über ihren beruflichen Werdegang erzählen und so versuchen, junge Menschen auf die Arbeitswelt vorzubereiten. Nach einem Burn-out musste der Jungunternehmer jedoch den Chefposten bei Whatchado räumen und ist heute an Schulen in ganz Europa unterwegs, wo er jungen Leuten das Gründen schmackhaft machen will.