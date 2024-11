Strahlende Zukunft. Atomkraft im Aufwind?

Gegen Offshore-Windanlagen protestieren Fischer und auch der Tourismus wäre betroffen.

Quelle: ORF/Cornelia Primosch.

Frankreich ist Europas Atomnation und bezieht rund 65 Prozent seines Stroms aus Kernkraft. Präsident Macron will bis 2035 sechs neue Kraftwerke bauen. Wie stark der Rückhalt in der Bevölkerung dafür ist, erfährt Korrespondentin Cornelia Primosch in der Normandie (Bild ganz oben: die noch nicht von Windrädern verstellte Küste von Le TrÈport).



An der Ärmelkanalküste machen sich lokale Fischer für ein neues AKW stark, um den Bau eines Offshore-Windparks zu verhindern. Da in Frankreich alles rund um Atomkraft als militärische Angelegenheit eingestuft ist, bekommen Journalisten kaum Auskunft. Ein Nuklear-Ingenieur gibt Primosch Einblicke in den aktuellen Stand der Forschung.