Sport statt Pille? Die heilende Kraft der Bewegung

Wer regelmäßig in Bewegung ist, lebt fit und gesund. Doch warum ist Sport eigentlich so effektiv? Was passiert im Körper, wenn wir auf Hochtouren laufen? Warum fühlen wir uns in Bewegung besser, können klarer denken und verlängern unsere Lebenszeit? In der Dokumentation kommen Experten verschiedener Disziplinen zu Wort. Außerdem erklärt sie anschaulich die komplexe Wirkungsweise von Sport im menschlichen Körper.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 20.09.2022