Spielverderber - Wie Wettbetrüger den Fußball manipulieren

Wie funktioniert das weltweite Netzwerk der Wettbetrüger? Welche Rolle spielt dabei der deutsche Fußball? - Ein ungewöhnlich offenen Einblick ins Geschäft mit der Spielmanipulation. Während in Deutschland Sportwetten auf Amateur- und Jugendspiele verboten sind, können auf diese Spiele auf dem asiatischen Wettmarkt durchaus eine halbe Million Euro pro Spiel gesetzt werden.

20.08.2025
20:15 - 21:00 Uhr
D / CH / A

Wie Spieler von der Wettmafia zunächst verführt und dann erpressbar gemacht werden, zeichnet die Dokumentation "Spielverderber" präzise nach. Mit den Menschen, die im komplexen System des internationalen Wettbetrugs agieren: als überforderte Ermittler und als desillusionierte Funktionäre. Aber auch als Täter und Opfer – und als diejenigen, die von einem zum anderen wurden.

