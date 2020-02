Spielend reich - eSports als Milliardengeschäft

eSport-Turnier in Köln 2019

Quelle: ORF/ESL

Aber ist das Sport? In der Politik wird heftig diskutiert, ob eSports förderwürdig ist, und somit, wie andere Sportarten, öffentliche Mittel erhalten soll. Viele große Fußballvereine haben längst auch in dem Bereich ihre eigenen FIFA-Teams.

2020 werden 300 Millionen Menschen online die Wettkämpfe verfolgen. Sponsoren wittern ihre Chance, die darin ein lukratives Geschäftsmodell sehen. Die globale eSports-Wirtschaft, zu der unter anderem Medienrechte, Werbung, Merchandising und Ticketverkäufe gehören, wächst von Jahr zu Jahr. Computerspiel Experte Christian Schiffer: "Der klassische Sport ist in der Krise, die olympische Bewegung ist in der Krise. Und dann kommt plötzlich dieses eSports, wo ja so viele junge Leute zuschauen."