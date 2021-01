Small is beautiful - Die Rückkehr zum menschlichen Maß - Leopold Kohr

Im Nationalpark Hohe Tauern setzte Leopold Kohr mit dem Kulturverein TAURISKA eines seiner letzten Projekte um.

Quelle: ORF/RAN Film

Aufgrund seines Widerstandes gegen die Nazis wäre Kohr beinahe der Gestapo ins Netz gegangen, floh aber rechtzeitig. Kohr sah die grundsätzliche Gefahr, die von übermächtigen politischen und wirtschaftlichen Konstrukten ausgeht. 1951 erschien sein Hauptwerk "The Breakdown of Nations".



Die tatsächliche Chance zur Umsetzung seiner Ideen - eine Art Revolution der Kleinheit - bot Anguilla. Die kleine Insel in der Karibik mit ihren 6.000 Einwohnern hatte sich vom britischen Kolonialreich losgesagt und probte die Unabhängigkeit. Das "Mutterland" und alle Experten sahen das Experiment als zum Scheitern verurteilt. Doch dank Kohrs Anleitung erblühte eine autonome und autarke Wirtschaft und Gesellschaft. Bis die britischen Truppen der "anderen 68er Bewegung" den Garaus machte.



Die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen geben Kohr recht: Staaten zerfallen, Großbanken schlittern von einer Krise in die nächste, die kleinen, angeblich zum "Aussterben" verurteilten Kulturen blühen auf und Regionalität wird nicht nur im Lebensmittelhandel vom Schlagwort zur Tatsache.



Von seinem Geburtsort, der "Stille Nacht" - Gemeinde Oberndorf bei Salzburg, über das Studium in Innsbruck weiter in die Welt: nach Spanien, Amerika, in die Karibik, die keltische Welt und schließlich wieder zurück nach Österreich in die Region Hohe Tauern.