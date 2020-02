Sister Mary von Nairobi

Sister Mary Kileen im Gespräch im Mukuru-Slum

Quelle: ORF/Gernot Lercher

In den Armenvierteln von Nairobi leben mehr als zwei Millionen Menschen. Gefangen in einem Sumpf aus Not und Elend, aus dem es kaum ein Entrinnen gibt. Für Sister Mary kein Grund aufzugeben. Seit 40 Jahren stemmt sich die kämpferische Irin gegen Korruption und Misswirtschaft in der kenianischen Hauptstadt, hat Schulen und Lehrwerkstätten inmitten der Armenviertel errichtet und damit Zehntausende Slumbewohner vor Verbrechen, Gewalt und Hunger bewahrt. Die Wurzeln für ihr unbändiges Streben nach Gerechtigkeit liegen in Irland. Dort ist sie als eines von acht Kindern aufgewachsen - geprägt von den Wertvorstellungen ihres Vaters. Der hat als junger Mann an der Seite des legendären Freiheitskämpfers Michael Collins für Irlands Unabhängigkeit gefochten.