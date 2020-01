Shampoo, Seife und Co

Seife kann die Alternative zu Shampoo und Duschgel sein.

Quelle: ORF/Pammer Film

Wie genau sollte man also darauf achten, welche Inhaltsstoffe im Lieblingsshampoo enthalten sind? Wie wirken Shampoos auf unsere Haut und welche Umweltfolgen haben ihre Benützung? Ein neuer Trend geht in Richtung Seife ohne alles. Frei von sämtlichen Inhaltsstoffen, die nachweislich schädlich sind. Der Film erörtert diese Fragen und stellt verschiedene Haarpflegeprodukte in der Neuproduktion gegenüber.