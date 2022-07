Sex, Porno und die Freiheit der anderen - Was von der sexuellen Revolution blieb

Adrineh Simonian beim Erotikfilmdreh in ihrem Wiener Atelier

Quelle: ORF/Langbein & Partner.

Das Kultivieren einer offen ausgesprochen Konsensmoral hat sich auf der Wiener Verein „Die Schwelle“ zum Ziel gesetzt. Seit 2013 besteht hier ein sexpositiver Raum, in dem nicht nur Party gefeiert wird. Es sind vor allem die Workshops, die das Publikum anlocken. Beim sognannten „Play-Fight“ (Bild ganz oben) wird das Ja- und Nein-Sagen geübt.



Solche Angebote standen Ute und Johann Giffey nicht zu Verfügung, als sie sich in den 1980er Jahren ineinander verliebten. Die beiden Sexualtherapeuten leiten seit über 25 Jahren eine gemeinsame Praxis in Linz. Kaum etwas, was sich in Schlafzimmern der Menschen abspielt oder eben nicht abspielt, ist den beiden fremd. Sie sehen große Fortschritte, die seit der so genannten sexuellen Revolution gemacht wurden. In Hinblick auf ihre eigene Jugend bemerken aber auch sie zunehmen, dass sich so etwas wie eine neue Prüderie in die Gesellschaft einschleicht.