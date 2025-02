Sehnsucht nach dem Dorf- Leben im Voralpenland

Pielachtal

Quelle: ORF/Wolfgang Niedermair.

Die Dokumentation von Wolfgang Niedermair portraitiert verwurzelte Menschen im Voralpenland und in anderen niederösterreichischen Regionen, die die überkommenen Traditionen bis heute pflegen.



Dazu gehört auch der Sinn für ein schönes Ortserscheinungsbild, an dem die Bewohnerinnen und Bewohner mit viel Hingabe arbeiten. So werden die Gemeinden in den Regionen zu Sehnsuchtsorten für einen Rückzug in ein ausgewogenes und naturnahes Leben.



Ein Film von Wolfgang Niedermair