Schweizer Erfolgsgeschichten - Grenzenlos gut! (Teil 3)

Simon Rindlisbacher träumte schon als kellnernder Sekundarschüler in Wil davon, Direktor eines grossen internationalen Hotels zu werden. Nach der Hotelfachschule setzte der Lehrerssohn seinen Traum erst in Bangkok und danach in Hanoi um. Im Alltag steht der Schweizer General Manager unter Druck. Er fordert nicht nur von sich, sondern auch von seinem Team Präzision und Einsatz.