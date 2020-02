Schöne neue Shoppingwelt

Billa Lager für den Online Verkauf

Doch immer mehr Menschen denken um, entschließen sich minimalistisch zu leben, weniger zu konsumieren oder Müll gar nicht erst entstehen zu lassen. Den sogenannten "Zero Waste-Lifestyle" erprobt Annemarie Miesbauer seit 2016 und bloggt darüber. Selbst als junge Mutter sei es möglich Abfall zu vermeiden und ihrem Ziel zumindest nahe zu kommen: der Müll eines Jahres soll in ein 1,5 Liter Glas passen. "Ich kenne das Gefühl, dass man sich belohnen will, Doch heute liegt die Belohnung darin, eben nicht zu konsumieren, ich fühle mich leichter, unbeschwerter", so Annemarie Miesbauer. Minimalistisch leben, bewusst Einkaufen, auf faire Produkte setzen, Online-Monopole boykottieren, all das hat heutzutage einen hohen "lifestyle-Faktor." Und als der britische Künstler Michael Landy 2001 all sein Hab und Gut als 14-tägige Performance zerkleinern ließ, lockte das nicht nur 50.000 Menschen an, es machte ihn über Nacht berühmt. Dass der Konsument allein die Schattenseiten des Konsums bewältigen kann, von der Ausbeutung der Umwelt und Menschen bis hin zur Steuerflucht der Online-Giganten, glaubt Frank Trentmann allerdings nicht: "Meiner Ansicht nach sollten wir Konsum als solchen nicht verteufeln - wohl aber überlegen, wie wir ihn besser steuern können, um die Umweltschäden zu verringern, die wir überall in der Welt sehen. Am Ende könnten Modelle stehen, wie wir Konsum in einer gesellschaftlich intelligenteren oder produktiveren Weise nutzen."