Schmutziges Kupfer

Der Schlüssel dazu liegt möglicherweise in Kanada. Das Land um die Kupferminen von Ontario galt in den 1970er-Jahren als das am meisten vergiftete Gebiet in ganz Nordamerika. Die Flüsse und Seen waren praktisch tot, die einstigen Wälder glichen einer Mondlandschaft. Mit viel Aufwand und moderner Technologien ist es den Kanadiern gelungen, die Landschaft zu heilen, neue Wälder zu schaffen und die Gewässer wieder von Schwermetallen zu befreien. Noch immer wird dort Kupfer gefördert, mittlerweile jedoch so umweltfreundlich wie möglich. Der Film dokumentiert diese enorme Wandlung. Es scheint also möglich, Kupfer auch "sauber" abzubauen. Warum aber wird das nur so selten getan?