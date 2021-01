Gesellschaft

Schmutzige Geschäfte – Der Schweizer Finanzplatz und die Klimakrise

Die Grossbanken in der Kritik: Gemäss Umweltschutzorganisationen stellen Credit Suisse und UBS viel Geld für die Finanzierung von Öl, Gas und Kohle bereit und heizen so das Klima auf. «DOK» ist den Spuren des Geldes nach Deutschland und in die USA gefolgt. Ein Finanzkrimi.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 19.01.2021