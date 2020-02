Schmerz lass nach - Neue Wege der Behandlung

Wie in einem Nussknacker fühlt sich Brigitte Grischanys Kopf bei einem Migräneanfall an. Franz Jordan spürt es nach mehreren Bandscheibenvorfällen nach jeder falschen Bewegung im Kreuz. "Manchmal habe ich das Gefühl, der Schmerz kommt von innen. Dann fühle ich mich, wie wenn ein Kochtopf explodieren will und ich würde mir wünschen, ich hätte hier ein Ventil, wo man den Druck rauslassen kann. Das kann sich ein normaler Mensch der das nicht hat, gar nicht vorstellen."