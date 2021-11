Gesellschaft

Schlachten auf dem Hof

Sie sind die Pioniere der Weidetötung in der Schweiz: Nils Müller und Claudia Wanger aus Küsnacht. 2014 bekamen sie als einzige eine Sondergenehmigung für die Weidetötung per Kugelschuss. Sie wollten nicht, dass ihre Tiere am letzten Tag ihres Lebens, auf dem Weg zum und im Schlachthof, Stress und Angst erleiden.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 05.09.2021