Gesellschaft

Schamanen, Hexen, neue Heiden

Voenix ist Schamane und in der neuheidnischen Szene bekannt. Er ist oft bei Veranstaltungen in ganz Deutschland unterwegs, ist Künstler und Buchautor, und er betreibt einen YouTube-Kanal. Dort veröffentlicht Voenix Filme über Themen und Menschen aus der Heidenszene. Die Dokumentation gibt einen Einblick in eine schillernde Welt des Neopaganismus und beschreibt, was Menschen heute an den alten Göttern fasziniert.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 28.06.2022