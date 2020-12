Sch(l)uss mit Lustig - Florian Schroeder fahndet nach dem Bösen

Schroeder trifft einen Krimiautor, eine Theologin und einen Gefängnisarzt, aber auch einen verurteilten Totschläger und eine Moralphilosophin. 24 Stunden auf den Fersen des "Bösen" bringen ihn immer wieder an ungewöhnliche Orte: in eine Gefängniszelle, in eine Knochen-Krypta, auf den kühlen Obduktionstisch der Rechtsmedizin - und zu überraschenden Einsichten.