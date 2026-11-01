Gesellschaft
Sara Nuru – Abenteuer Mexiko (2/2)
In dieser Folge taucht Sara Nuru in Mexiko in einen ebenso verschlossenen wie geheimnisvollen Kosmos ein, in die Welt des "Lucha Libre", der mexikanischen Variante des Wrestlings.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 23.11.2026
- 14:50 - 15:35 Uhr
Denn in Mexiko City hat dieser bunte Showkampf eine ganz andere Bedeutung als in den USA. "Lucha Libre" ist eine Lebensform, ist vor allem in den benachteiligten sozialen Schichten Kult und verheißt die Chance auf Aufstieg und Anerkennung.
Dafür müssen die Kämpfer, Männer wie Frauen, nicht nur täglich hart trainieren: Sie müssen sich auch einem strengen Ehren- und Regelkodex unterwerfen, der bis in ihr Leben außerhalb des Kampfrings reicht.
Der ehrgeizige Luchador Alan führt Sara ein in diese aus europäischer Sicht fremdartige Welt. Der Schaukampf in Fantasiemasken, bei dem man nie durchschaut, was Show ist und was nicht, ist in Mexiko traditionsreich und ein soziales Phänomen, das viele Menschen vor einem Leben auf der Straße bewahrt. Alan nimmt Sara mit zum Training, steigt mit ihr in den Ring und zeigt ihr die große Lucha-Libre-Arena. Am Tag seines Kampfs ist Sara an seiner Seite.
Nicht weniger bunt und kraftvoll sind die Murales, Mexikos berühmte Wandgemälde. Die Kunstwerke auf großen Häuserfronten, Dächern und offiziellen Gebäuden spiegeln die Geschichte Mexikos wider und weisen plakativ auf die Missstände im Land hin.
Sara trifft Maria, eine der bekanntesten Wandmalerinnen des Landes. Gemeinsam seilen sie sich von einem Silo ab, um in 25 Metern Höhe an einem riesigen Wandbild zum Weltfrauentag zu arbeiten. Kunst mit sehr ernstem und tragischem Hintergrund: In keinem anderen Land der Welt gibt es mehr Morde an Frauen als in Mexiko, Tag für Tag. Die gigantischen Gemälde prangern die unhaltbaren Zustände und den immer noch überall lebendigen Machismo an.
Die Frauen wehren sich und verschaffen sich auch auf der Straße Gehör: Sara und Maria laufen in Mexiko City mit auf der größten Demonstration Mittelamerikas für Frauenrechte und gegen Gewalt.