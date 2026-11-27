Gesellschaft
Salla – Finnlands arktischer Klimaort
"Save Salla" – eine Klimakampagne mit Milliarden Klicks - ging um die Welt. Viele Jahre lang waren minus 50 Grad keine Seltenheit in Salla, einem der kältesten Orte Finnlands.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 17.12.2026
- 14:40 - 15:30 Uhr
Heute ist der Winter nicht mehr verlässlich. Die Gemeinde hat den Clip produziert. Überspitzt erzählen Bewohner, was weniger Schnee, schmelzendes Eis und größere Temperaturschwankungen für ihren Alltag, ihre Wirtschaft und ihre Tierwelt bedeuten.