Dislike! Wie kann ich was verändern?

Gesellschaft

Dislike! Wie kann ich was verändern?

Auch in der Demokratie ist wohl niemand mit allem einverstanden, was politisch entschieden wird oder gesetzlich geregelt ist. "RESPEKT"-Moderatorin Sabine Pusch zum Beispiel findet es schrecklich, dass in Deutschland ungefähr ein Drittel aller Lebensmittel in den Müll wandert. Wer aber aus fremden Abfalltonnen brauchbare Lebensmittel rettet, kann wegen Diebstahls vor Gericht landen. Kann sie als einzelne etwas dagegen tun? Sabine Pusch versucht es mit einer Tauschgemeinschaft in ihrem Haus und einer Unterschriftenkampagne.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 28.04.2023