Reiche Nachbarn am Golf - Kuwait, Katar, Bahrain

Einmal im Jahr ist in der Wüste Bahrains die Hölle los: Dann beginnt die viermonatige Camping-Saison. Die Menschen in Bahrain lieben es, ihr Wochenende in der Wüste in Zeltlagern zu verbringen. Abu Ahmed hat dann jede Menge zu tun. Er vermietet vier Zeltlager und muss alles in Schuss bringen, bevor die Gäste anreisen.