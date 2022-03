Real Life Guy

Den beiden Jungs aus einem kleinen 5000-Seelen-Dorf in Hessen scheint die ganze Welt zu Füßen zu liegen. Doch der Erfolg wird begleitet von schweren Schicksalsschlägen: Bei Philipp wird mit 16 Jahren zum ersten Mal Lymphdrüsenkrebs entdeckt. Er kann ein Jahr lang nicht in die Schule gehen, schafft es jedoch, den Krebs vorerst zu besiegen. Drei Jahre später der erneute Schock: wieder Krebs. Philipps Gesundheitszustand verschlechtert sich dramatisch, er liegt im Sterben. "Da habe ich das erste Mal in meinem Leben so eine richtig krasse Angst verspürt", so Philipp.