Gesellschaft

Prinz Ludwig - Vom Königsschloss ins Wüstenzelt

Seine Vorfahren haben Schlösser gebaut, Prinz Ludwig investiert in Menschen. Der Wittelsbacher unterstützt in Afrika junge Leute dabei, in ihrer Heimat bleiben zu können. Als der Prinz vor einigen Jahren begann, in der kenianischen Wüste Computerkurse anzubieten, hielten das manche zunächst für die Laune eines Adligen. Mittlerweile haben seine Studenten eigene Computer-Unternehmen gegründet und können so auch ihre Familien ernähren. Max Kronawitter hat den Wittelsbacher Prinzen in München und in der afrikanischen Wüste begleitet. In seiner Reportage zeigt er einen Adeligen, der nicht durch Glitzer, Glamour oder Schlagzeilen auffällt, sondern durch seine Vision für eine gerechtere Welt.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 04.11.2022