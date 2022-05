Placebo - Der Arzt in mir

Gefühle beeinflussen das Immunsystem

Quelle: ORF/Langbein&Partner

Schon der Glaube an die Wirkung einer Therapie ist also tatsächlich wirksam. Das hat die Placebo-Forschung in vielen Details herausgefunden. Etwa, als in einer Studie 120 Patienten mit Knie-Arthrose operiert wurden, die Hälfte davon erhielt allerdings nur oberflächliche Schnitte auf der Haut.



Arthrose beeinflusst die Knorpel und schmerzt, deshalb gilt das Entfernen der Gewebs- und Knorpelteilchen als wirksame Therapie. Schließlich wurden die kleinen Wunden bei beiden Gruppen vernäht.



Nach zwei Jahren waren 90 Prozent in beiden Gruppen mit der Operation zufrieden.