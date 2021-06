Piloten-Nachwuchs ohne Perspektive

Auch Florian K. aus Gründau sparte sein ganzes Geld und gab sogar seinen Beruf als Logistikleiter auf, um alles auf eine Karte zu setzen. Den 28-Jährigen erreichte die Hiobsbotschaft, die Ausbildung zum Verkehrspiloten abbrechen zu müssen, während seiner letzten praktischen Phase kurz vor dem Abschluss. Nun sucht er nach Wegen, seine Ausbildung trotz Corona zu Ende zu bringen, denn er will unbedingt seinen Lebenstraum verwirklichen. Sein Plan: Er will die Profiausbildung in einer privaten Flugschule in Egelsbach beenden, damit alles, was er bereits investiert hat, nicht umsonst war.