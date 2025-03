Orte der Kindheit - Piotr Beczala

Piotr Beczala in seiner Jugend als Straßensänger in Wien.

Quelle: ORF/pre tv/Beczala.

In seinem Refugium im südlichen Polen singt der Weltstar Piotr Beczala mit Peter Schneeberger am Lagerfeuer Pfadfinderlieder. Beczala nennt sich selbst einen glücklichen Tenor. Er gilt in der Opernwelt als einer der besten Tenöre.



Seine Karriere überraschte ihn selbst. Er begann ganz bescheiden - unter anderem als Straßensänger in Wien. Die erste Gage waren ein paar Schillinge in seinem Hut. Was er damit angestellt hat, erzählen er und seine Frau Kasia auf amüsante Weise.



Regie: Ute Gebhardt