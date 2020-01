Opernball 2020 - Ankunft der Gäste

Auch am 64. Wiener Opernball haben die Damen ein sogenanntes "großes, langes Abendkleid" zu tragen, die Herren müssen im Frack erscheinen. Wie jedes Jahr werden auch dieses Jahr wieder Größen aus Politik, Wirtschaft und Kultur und Gesellschaft erwartet.



Der heurige Opernball steht ganz im Zeichen der "Königin der Nacht". Organisatorin Maria Großbauer hat die Figur aus Wolfgang Amadeus Mozarts Oper "Die Zauberflöte" in den Mittelpunkt der glamourösen Veranstaltung gestellt. Das Motto zieht sich durch den ganzen Abend und wird überall erkennbar sein - von der Blumendekoration und den Lichterketten an den Logen, über die Debütantinnensträußchen bis zur Ouvertüre während der Eröffnung und der Opernball-Disco. Die "Königin der Nacht" soll auch farblich umgesetzt werden. So dominieren - vor allem beim Blumenschmuck - die Farben Lila und Dunkelviolett.



Die künstlerische Eröffnung wird heuer wie erwähnt das letzte Mal von Staatsoperndirektor Dominique Meyer - dessen Vertrag ausläuft - zusammengestellt.

Es singt die international erfolgreiche Sopranistin Aida Garifullina gemeinsam mit Startenor KS Piotr Beczala. Musikalisch unterhalten werden die Gäste mit dem Staatsopernorchester, dem Bühnenorchester der Wiener Staatsoper sowie dem Wiener Opernball Orchester. Das Wiener Staatsballett sorgt wie jedes Jahr für spektakuläre Tanzeinlagen.

Zu Beginn der Eröffnung ziehen diesmal insgesamt 144 Debütantenpaare aus elf verschiedenen Ländern in den Ballsaal ein. Erstmals dabei ist ein gleichgeschlechtliches Paar. Die beiden jungen Damen aus Deutschland wollen mit ihrer Teilnahme für Chancengleichheit von homosexuellen Paaren bei konservativen Veranstaltungen werben.