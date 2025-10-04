Hauptnavigation

Einzug der Debütantinnen und Debütanten

Gesellschaft

Ohne Geld keine Musik - Die Wiener Ballsaison als Geschäft

Jahr für Jahr werden in Wien die schönsten Bälle gefeiert. Eine halbe Million Menschen genießt das imperiale Flair der früheren Donaumonarchie und tanzen sich formvollendet die Füße ab. Freilich: Die Ballsaison lebt längst nicht nur vom Charme der K&K-Zeiten und dem vielzitierten Wiener Schmäh.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
04.10.2025
12:05 - 12:15 Uhr

Mehr

teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Bälle in Wien, das bedeutet auch ein gutes Geschäft.

Den perfekten Auftritt lassen sich die Gäste einiges kosten: Im Schnitt gibt jeder 270 Euro aus. Der Walzer lässt die Kassen klingeln. Vom Frackverleiher über den Friseur bis zu den Musikern - hinter der Operettenkulisse wird in Wien eben auch im Dreivierteltakt Geld verdient.

Ein Film von Johannes Ruprecht
Bearbeitung: Hans Hrabal

