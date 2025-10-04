Gesellschaft
Ohne Geld keine Musik - Die Wiener Ballsaison als Geschäft
Jahr für Jahr werden in Wien die schönsten Bälle gefeiert. Eine halbe Million Menschen genießt das imperiale Flair der früheren Donaumonarchie und tanzen sich formvollendet die Füße ab. Freilich: Die Ballsaison lebt längst nicht nur vom Charme der K&K-Zeiten und dem vielzitierten Wiener Schmäh.
Bälle in Wien, das bedeutet auch ein gutes Geschäft.
Den perfekten Auftritt lassen sich die Gäste einiges kosten: Im Schnitt gibt jeder 270 Euro aus. Der Walzer lässt die Kassen klingeln. Vom Frackverleiher über den Friseur bis zu den Musikern - hinter der Operettenkulisse wird in Wien eben auch im Dreivierteltakt Geld verdient.
