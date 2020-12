Oh Tannenbaum - Das große Geschäft mit Weihnachten

Wer die Ökonomie der Weihnachtsbäume verstehen will, muss also weit nach Osten fahren. Für viele Zapfenpflücker ist die Saatguternte eine der wenigen Einnahmequellen im ganzen Jahr. Dass der Job in 20 bis 40 Metern Höhe riskant ist, nehmen sie in Kauf. Unter welchen Bedingungen arbeiten die Pflücker, und wie wird die Ernte in diesem Jahr ausfallen? Der Film folgt der Spur der Weihnachtsbäume vom Kaukasus bis in Deutschlands Wohnzimmer.