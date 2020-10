Gesellschaft

Oberammergau steht Kopf

2020 hätten sie wieder stattfinden sollen: die Passionsspiele in Oberammergau. Mitten in den Vorbereitungen hat das Coronavirus dazwischengefunkt, dieses große Vorhaben einfach ausgeknipst. Wie ein makabrer Zufall könnte es wirken, dass auch die Oberammergauer Passionsspiele ihren Ursprung in einer seuchenartigen Krankheit haben. Fast 400 Jahre ist es her, dass die Pest in dem oberbayerischen Bergdorf wütete und viele Menschen dahinraffte. Daraufhin gelobten die Oberammergauer, alle zehn Jahre das Spiel vom Leiden, Sterben und Auferstehen Christi aufzuführen - wenn die Pest sie nur verschone.

30.10.2020