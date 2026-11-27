Gesellschaft
Nyksund – Lebenskünstler in Nordnorwegen
Weit oben im Nordwesten Norwegens, nördlich des Polarkreises, liegt die Region Vesterålen. Und dort der kleine Ort Nyksund. Von Inseln umgeben, viel Küste, wenig Menschen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 17.12.2026
- 14:00 - 14:40 Uhr
Im Winter ein lebendiges Dorf mit 28 Einwohnern. Ehemalige Aussteiger, Künstler und Menschen, die hier eine neue Heimat gefunden haben. Nyksund ist ein Beispiel dafür, wie man auf den Fundamenten der Vergangenheit lebendige Gegenwart schaffen kann.
Der Film porträtiert Nyksunder Künstler und Lebenskünstler an diesem verwunschenen Ort und versucht, das Geheimnis zu lüften, das diesen Ort so lebenswert macht.