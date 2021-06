Gesellschaft

Die Nordreportage: Die Wilden Weiden der Großstadt

Bis in die 1990er-Jahre war das Höltingbaum-Gebiet in Hamburg Übungsgelände der Bundeswehr. Heute ist der Höltigbaum Naturschutz- und Naherholungsgebiet und ein beliebtes Ausflugsziel. "Die Nordreportage" zeigt eine Blutuntersuchung bei 70 Galloways, die Lämmer im Frühjahr oder das Umweiden der Rinder im Herbst und was sonst noch am Höltigbaum los ist. Und auch, wer sonst noch hinter den Kulissen arbeitet.

25.06.2021