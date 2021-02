Die Nordreportage: Vom Schaf zum Pulli - Der Weg der Wolle

Allein auf Niedersachsens Deichen, Wiesen oder Heideflächen weiden rund 233 000 Schafe. Sie müssen jährlich geschoren werden und produzieren dabei riesige Mengen an Wolle. Doch die Schurwolle von Ostfriesischen Milchschafen, Schwarzkopfschafen, Heidschnucken und Co. ist nur schwer zu verwerten. Schließlich ist sie ziemlich rau und spielt deshalb in der modernen Bekleidungsindustrie keine Rolle.