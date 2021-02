Gesellschaft

Nordreportage: Abenteuer Ökojahr auf Langeness

Franziska Meyer, 18 Jahre alt, hat sich für ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in Schleswig-Holstein entschieden. Auf einer Hallig mitten in der Nordsee will sie leben, für die Natur arbeiten. Franziska soll Vögel zählen, die sie noch gar nicht unterscheiden kann, und Urlauberinnen und Urlauber durchs Watt führen, das sie noch nicht kennt. Wie fühlt sich Landunter an, wenn einem die Nordsee selbst den Weg zum Nachbarhaus abschneidet? Kann man wirklich etwas tun für die Umwelt? Wird sie Kontakt haben zu den Hallig-Bewohnerinnen und Bewohnern, die so unnahbar sein sollen?

Datum: 05.02.2021