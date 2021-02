Nie zu spät - Die Träume der Hundertjährigen

Lisa Gadenstätter zeigt anhand der Geschichten dieser, was sich in den letzten 100 Jahren geändert hat. Frauen durften nicht wählen, die erste Stimmabgabe von Frauen in Österreich war am 16. Februar 1919 möglich, ein wahrhaft historischer Tag.

Bis in die 60er Jahre konnten Lehrerinnen nicht heiraten. Bis 1957 durften Frauen kein eigenes Konto haben. Bis 1975 konnte der Ehemann das Arbeitsverhältnis seiner Frau einfach kündigen, denn er musste der Berufstätigkeit seiner Frau zustimmen. Und das war lange nicht alles.